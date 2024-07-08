Іспанія

"Матрацники" шукають заміну Облаку?

Воротар ейндговенського ПСВ та збірної Аргентини Вальтер Бенітес може перейти до мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський клуб веде переговори про підписання контракту з 31-річним голкіпером.

Повідомляється, що розглядається довгострокова угода, оскільки Атлетіко вірить у високий рівень Бенітеса та розглядає його, як майбутню заміну Облаку.

Чинний контракт гравця в клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Минулого сезону Вальтер Бенітес відіграв за ПСВ 46 матчів, пропустив 38 м'ячів та зібрав 20 "clean sheets".