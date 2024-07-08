Бенітес, getty images
08 липня 2024, 20:18
Воротар ейндговенського ПСВ та збірної Аргентини Вальтер Бенітес може перейти до мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, іспанський клуб веде переговори про підписання контракту з 31-річним голкіпером.
Повідомляється, що розглядається довгострокова угода, оскільки Атлетіко вірить у високий рівень Бенітеса та розглядає його, як майбутню заміну Облаку.
Чинний контракт гравця в клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.
Минулого сезону Вальтер Бенітес відіграв за ПСВ 46 матчів, пропустив 38 м'ячів та зібрав 20 "clean sheets".