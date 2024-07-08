Центральний півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер влітку може перебратися до мадридського Атлетіко. 

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" зберігають предметний інтерес до 24-річного англійця, який перебуває у короткому списку гравців, із якими готові розлучитися "пенсіонери".

За інформацією джерела, це буде непроста угода для Атлетіко через ціну трансфера, проте найбільший інтерес зберігається саме з боку мадридців.

У минулому сезоні Конор Галлагер провів за Челсі 50 матчів у всіх турнирах, в яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.