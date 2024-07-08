Іспанія

Зазначається, що це непросто угода для "матрацників".

Центральний півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер влітку може перебратися до мадридського Атлетіко.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" зберігають предметний інтерес до 24-річного англійця, який перебуває у короткому списку гравців, із якими готові розлучитися "пенсіонери".

За інформацією джерела, це буде непроста угода для Атлетіко через ціну трансфера, проте найбільший інтерес зберігається саме з боку мадридців.

У минулому сезоні Конор Галлагер провів за Челсі 50 матчів у всіх турнирах, в яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.