Зазначається, що це непросто угода для "матрацників".
Конор Галлагер, Getty Images
08 липня 2024, 20:30
Центральний півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер влітку може перебратися до мадридського Атлетіко.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" зберігають предметний інтерес до 24-річного англійця, який перебуває у короткому списку гравців, із якими готові розлучитися "пенсіонери".
За інформацією джерела, це буде непроста угода для Атлетіко через ціну трансфера, проте найбільший інтерес зберігається саме з боку мадридців.
У минулому сезоні Конор Галлагер провів за Челсі 50 матчів у всіх турнирах, в яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.