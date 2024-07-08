Іспанія

37-річний футболіст підписав контракт на два роки.

Колишній воротар Вест Гема і Ліверпуля Адріан повернувся в Бетіс, уклавши контракт на два роки, повідомляє прес-служба клубу.

37-річний іспанець — вихованець Бетіса. Він відіграв за головну команду 32 матчі і в 2013-му перебрався в АПЛ.

У складі Ліверпуля Адріан виграв чемпіонат Англії та Кубок країни, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що цього літа у нього закінчився термін трудового договору з клубом.