37-річний футболіст підписав контракт на два роки.
Адріан, ФК Бетіс
08 липня 2024, 21:55
Колишній воротар Вест Гема і Ліверпуля Адріан повернувся в Бетіс, уклавши контракт на два роки, повідомляє прес-служба клубу.
37-річний іспанець — вихованець Бетіса. Він відіграв за головну команду 32 матчі і в 2013-му перебрався в АПЛ.
У складі Ліверпуля Адріан виграв чемпіонат Англії та Кубок країни, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу.
Нагадаємо, що цього літа у нього закінчився термін трудового договору з клубом.