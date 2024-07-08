Іспанія

Несподіваний поворот подій.

Новий головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік і Тьяго Алькантара, який оголосив про завершення кар'єри футболіста, в понеділок зустрілися, щоб обговорити можливість другого приєднатися до штабу каталонців, повідомляє Jijantes FC.

Тьяго грав у Баварії під керівництвом Фліка. Тренера приваблює в іспанцеві його розуміння футболу та знання мови.

33-річний Тьяго оголосив про завершення кар'єри сьогодні. Він дворазовий переможець Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед клубів, семиразовий чемпіон Німеччини, чотириразовий чемпіон Іспанії.

У його активі 2 голи в 46 матчах за національну команду.