Іспанія

Хавбек остаточно залишить рідний мадридський колектив.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес стане гравцем Севільї, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, "матрацники" і 29-річний іспанець досягли домовленості щодо дострокового припинення співпраці. Контракт Сауля з Атлетіко втрачав чинність наприкінці червня 2026 року.

Також повідомляється, що заради переходу до "нервіонців" півзахисник погодився на вдвічі меншу заробітну плату, ніж він отримував у Мадриді. У понеділок, 15 липня, Ньїгес вирушить до Севільї для проходження медичного огляду та підписання угоди з новим клубом.

Зараз на рахунку Сауля 48 голів і 26 асистів у 427 матчах за Атлетіко в усіх турнірах. Він є вихованцем мадридців.

Разом із "матрацниками" півзахисник двічі виграв Лігу Європи (2011/12 і 2017/18), одного разу став чемпіоном Іспанії (2020/21), переможцем Суперкубка УЄФА (2018/19), Кубка Іспанії (2012/13) та Суперкубка Іспанії (2014/15).