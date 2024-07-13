Іспанія

Ветеран хоче продовжувати виступи у європейському футболі.

41-річний португальський захисник Пепе, у якого влітку завершився контракт з Порту, може повернутися до чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє Superdeporte.

За інформацією джерела, іспанська Сельта розглядає можливість співпраці з досвідченим гравцем та може запропонувати йому підписати річну угоду. Найближчим часом почнуться переговори між клубом та футболістом.

Нагадаємо, що раніше в іспанській Ла Лізі португалець виступав у складі мадридського Реала.

Минулого сезону Пепе відіграв за Порту 34 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.