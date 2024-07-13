Невідомо, чи входить Ансу в плани Ганса-Дітера Фліка.
ЛАМІН ЯМАЛ, GETTY IMAGES
13 липня 2024, 22:59
У Барселоні хочуть віддати 10-й номер Ламіну Ямалю.
Зараз цей номер належить Ансу Фаті, чиє майбутнє в клубі перебуває під питанням — наразі невідомо, чи входитиме 21-річний вінгер у плани Ганса-Дітера Фліка.
У Барселоні розуміють, що з погляду іміджу та маркетингу буде не дуже добре, якщо 10-й номер буде вільний або закріплений за футболістом, який не відіграє важливої ролі в команді.
У маркетинговому відділі вважають, що "десятку" має отримати один із головних гравців Барселони. Основним кандидатом вважають Ламіна Ямаля.
Якщо Фаті дозволить, то, найімовірніше, з наступного сезону під 10-м номером гратиме 17-річний Ямаль.
Раніше повідомлялося, що Ямал побив рекорд Пеле та став наймолодшим футболістом, який зіграв у півфіналі Євро чи ЧС.