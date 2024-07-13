Іспанія

Невідомо, чи входить Ансу в плани Ганса-Дітера Фліка.

У Барселоні хочуть віддати 10-й номер Ламіну Ямалю.

Зараз цей номер належить Ансу Фаті, чиє майбутнє в клубі перебуває під питанням — наразі невідомо, чи входитиме 21-річний вінгер у плани Ганса-Дітера Фліка.

У Барселоні розуміють, що з погляду іміджу та маркетингу буде не дуже добре, якщо 10-й номер буде вільний або закріплений за футболістом, який не відіграє важливої ролі в команді.

У маркетинговому відділі вважають, що "десятку" має отримати один із головних гравців Барселони. Основним кандидатом вважають Ламіна Ямаля.

Якщо Фаті дозволить, то, найімовірніше, з наступного сезону під 10-м номером гратиме 17-річний Ямаль.

Раніше повідомлялося, що Ямал побив рекорд Пеле та став наймолодшим футболістом, який зіграв у півфіналі Євро чи ЧС.