На момент матчу вік Ямала складає 16 років та 362 дні.
Ламін Ямал, Getty Images
09 липня 2024, 22:42
Наразі відбувається півфінальний матч Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Іспанії та Франції.
У стартовому складі збірної Іспанії на поле вийшов вінгер Ламін Ямал, якому на даний момент 16 років та 362 дні.
За інформацією Opta, Ямал став наймолодшим футболістом, який взяв участь у півфіналі Євро чи чемпіонатів світу.
Раніше цей рекорд утримував бразилець Пеле, який вийшов на поле у півфіналі ЧС-1958 проти тієї ж Франції (5:2) у віці 17 років та 244 дні.