Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На момент матчу вік Ямала складає 16 років та 362 дні.

Наразі відбувається півфінальний матч Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Іспанії та Франції.

У стартовому складі збірної Іспанії на поле вийшов вінгер Ламін Ямал, якому на даний момент 16 років та 362 дні.

За інформацією Opta, Ямал став наймолодшим футболістом, який взяв участь у півфіналі Євро чи чемпіонатів світу.

Раніше цей рекорд утримував бразилець Пеле, який вийшов на поле у ​​півфіналі ЧС-1958 проти тієї ж Франції (5:2) у віці 17 років та 244 дні.