Форвард розповів про цікаву історію з дитинства.
Ендрік, Getty Images
14 липня 2024, 12:46
Багатообіцяючий бразильський нападник Ендрік уже за тиждень офіційно має долучитись до розташування мадридського Реала, який придбав його за 47,5 млн євро + бонуси.
А тим часом 17-річний виконавець відпочиває на тлі виступів у складі національної збірної на Копа Америка-2024, який для Бразилії завершився на стадії чвертьфіналів.
На своєму шляху до Мадриду Ендрік розповів історію з дитинства, яка пов’язує його з новим клубом.
"Моя історія з Реалом почалась ще до мого народження. Мій батько хотів назвати мене Ді Стефано, але мама відмовилась", — заявив бразильський виконавець.
Ендрік за цей сезон бразильського футболу забив чотири голи та віддав дві гольові передачі в 22 матчах.