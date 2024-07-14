Іспанія

Форвард розповів про цікаву історію з дитинства.

Багатообіцяючий бразильський нападник Ендрік уже за тиждень офіційно має долучитись до розташування мадридського Реала, який придбав його за 47,5 млн євро + бонуси.

А тим часом 17-річний виконавець відпочиває на тлі виступів у складі національної збірної на Копа Америка-2024, який для Бразилії завершився на стадії чвертьфіналів.

На своєму шляху до Мадриду Ендрік розповів історію з дитинства, яка пов’язує його з новим клубом.

"Моя історія з Реалом почалась ще до мого народження. Мій батько хотів назвати мене Ді Стефано, але мама відмовилась", — заявив бразильський виконавець.

Ендрік за цей сезон бразильського футболу забив чотири голи та віддав дві гольові передачі в 22 матчах.