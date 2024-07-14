Француз продовжить свою кар'єру в іспанській Ла Лізі.
Віллі Камбвала, Getty Images
14 липня 2024, 19:34
Вільярреал вже невдовзі може оголосити про підписання центрального захисника Манчестер Юнайтед Віллі Камбвала, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що 19-річний француз уже пройшов медичний огляд перед остаточною зміною клубної прописки. Манкуніанці зароблять на трансфері 10 млн євро включно з бонусами. Угода також включатиме право зворотного викупу.
У сезоні-2023/24 Камбвала дебютував за головну команду Манчестер Юнайтед, у підсумку взявши участь у 10 матчах у всіх турнірах. Ще 17 поєдинків він відіграв за "молодіжки" манкуніанців.
Нагадаємо, склад "Червоних Дияволів" поповнив нападник Джошуа Зіркзе.