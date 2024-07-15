Іспанія

Втрата для "Блаугранас.

Уругвайський захисник Барселони Рональд Араухо найближчим часом перенесе операцію через травму. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Повідомляється, що після проведених тестів у 25-річного центрбека виявлено пошкодження правого підколінного сухожилля. Наразі про терміни відновлення футболіста не повідомляється.

Араухо буде прооперовано у Фінляндії.

Зазначимо, захисник каталонського клубу зазнав пошкодження під час виступу за збірну Уругваю — у матчі 1/4 фіналу Кубка Америки з Бразилією (0:0, 4:2 по пен.).

Раніше повідомлялося, що Араухо через травму ризикує пропустити два місяці.