Втрата для "Блаугранас.
Араухо, getty images
15 липня 2024, 19:22
Уругвайський захисник Барселони Рональд Араухо найближчим часом перенесе операцію через травму. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.
Повідомляється, що після проведених тестів у 25-річного центрбека виявлено пошкодження правого підколінного сухожилля. Наразі про терміни відновлення футболіста не повідомляється.
Араухо буде прооперовано у Фінляндії.
Зазначимо, захисник каталонського клубу зазнав пошкодження під час виступу за збірну Уругваю — у матчі 1/4 фіналу Кубка Америки з Бразилією (0:0, 4:2 по пен.).
Раніше повідомлялося, що Араухо через травму ризикує пропустити два місяці.