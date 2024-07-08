Іспанія

Футболіст може не зіграти на старті Ла Ліги.

Захисник збірної Уругваю Рональд Араухо отримав травму стегна в матчі 1/4фіналу Кубка Америки проти Бразилії (0:0, 4:2 за пенальті).

Як повідомляє Mundo Deportivo, відновлення Араухо після цього пошкодження може тривати до 8 тижнів. Гравець пропустить початок передсезонної підготовки з Барселоною, а також, якщо медичні прогнози підтвердяться, 25-річний захисник не зіграє в перших турах Ла Ліги у серпні.

Минулого сезону Араухо провів за Барселону 38 матчів у всіх змаганнях, забив одним гол і зробив два асисти.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий платити Араухо вдвічі більше, ніж Барселона.