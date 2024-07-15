Іспанія

Фліку треба думати, як вирішувати цю проблему.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо через травму вибув на декілька місяців. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 25-річний лідер оборони "Барси" через травму правого підколінного сухожилля отриману у матчі Уругвай — Бразилія у 1/4 фіналу Кубка Америки, пропустить щонайменше чотири місяці і зможе повернутися на полі тільки в кінці цього року.

Минулого сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 37 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Араухо буде прооперовано.