Іспанія

Колишній номер Каріма Бензема перейшов до іншого француза.

В ці хвилини проходить презентація форварда Кіліана Мбаппе як нового гравця мадридського Реала.

Новоспечений гравець Реала та президент клубу Флорентіно Перес презентували ігрову футболку Кіліана з 9-м номером. Раніше "дев'ятка" належала іншому французу Каріму Бензема.

Церемонія представлення гравця відбудеться сьогодні на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Вона має розпочатися о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що гравець збірної Франції поповнив Реал на правах вільного агента з ПСЖ.