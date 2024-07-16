Іспанія

Новачок мадридської команди дав свій перший коментар.

Кіліан Мбаппе іспанською подякував Флорентіно Пересу за перехід у Реал.

Сьогодні француз підписав контракт із мадридським клубом до літа 2029 року.

"Добрий день усім. Я постараюся говорити іспанською. Неймовірно бути тут. Я багато років мріяв грати за Реал Мадрид, і сьогодні моя мрія збулася. Я щаслива людина.

Хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу, який вірив у мене з першого дня. Сталося багато подій... спасибі. Також дякую всім людям, які уможливили мою присутність тут.

Я бачу всю свою сім'ю, мою маму, яка плаче (цілує емблему)", — сказав Кіліан Мбаппе під час своєї презентації в Реалі.

Зазначимо, що церемонію представлення Кіліана Мбаппе як гравця Реала відвідало понад 80 тисяч осіб.