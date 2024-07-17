Іспанія

Останній сезон гравець провів у оренді в Ромі.

Іранський нападник Сердар Азмун, після своєчасної втечі з болота майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення до України, усе ніяк не може знайти собі місця в європейському футболі.

Невдалий дебютний сезон у леверкузенському Баєрі для 29-річного виконавця змінився на малопродуктивні виступи на правах оренди за італійську Рому, і тепер гравець розмірковує над подальшим продовженням кар’єри.

Тим часом на адресу "фармацевтів" надійшов запит від андалузької Севільї з приводу можливого трансферного гравця.

Рома не захотіла платити за іранця 12,5 млн євро, тож німці тепер намагатимуться нав’язати іспанцям таку саму вартість футболіста.

За минулий сезон Азмун провів 29 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.