Іспанія

Серйозне підсилення захисної ланки "Матрацників".

Центральний захисник Реал Сосьєдад та збірної Іспанії Робен Ле Норман незабаром приєднається до мадридського Атлетіко. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.

Повідомляється, що керівництво "Матрацників" готує офіційні документи, щоб оголосити 27-річного захисника новим гравцем клубу.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів Атлетіко, Реал Сосьєдад та представники Ле Нормана разом працювали над укладенням угоди. Сума трансферу повинна скласти близько 30 млн. євро.

Чинний контракт гравця з баскським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Робен Ле Норман відіграв за Реал Сосьєдад 43 матчі, забив 2 голи та отримав 17 жовтих карток.