Іспанія

Українець знову на радарах мадридського клубу.

Мадридський Атлетіко планує підписати форварда на заміну Альваро Морати, який найближчим часом офіційно стане гравцем італійського Мілана.

За інформацією іспанського видання Marca, пріоритетним варіантом "Матрацників" є нападник Жирони та збірної України Артем Довбик. Відступні 27-річного уродженця Черкас становлять 40 млн. євро. Наголошується, що українець також зацікавлений у переході в Атлетіко.

Також керівництво мадридського клубу розглядає кандидатури нападника Вільярреала Александера Серлота та форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса, проте наразі обидва ці трансфери малоймовірні.

Минулого сезону Артем Довбик (24) та Александер Серлот (23) до останнього туру іспанської Ла Ліги боролися між собою за "Трофео Пічічі" (найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії — ред.), який в підсумку виграв українець, випередивши норвежця лише на один гол.