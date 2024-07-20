Іспанія

Значна втрата для збірної Іспанії та Атлетіка з Більбао.

Голкіпер Атлетіка Унаї Сімон переніс операцію на правому зап'ястку, передає видання The Athletic.

Процедуру 27-річний іспанець пройшов у четвер, 19 липня. Повідомляється, що вже п'ятницю його виписали з лікарні. Сімон зазнав розриву зв'язки між човноподібною та півмісяцевою кістками правого зап'ястка. Унаї продовжував виходити на поле попри травму за рахунок ін'єкцій.

Очікується, що тепер голкіпер пропустить 4 місяці. Якщо процес відновлення виявиться коротшим, то він пропустить до 14 матчів Ла Ліги та 4 поєдинків Ліги Європи. Ймовірно, Сімон також не зможе взяти участь у чотирьох матчах Ліги націй, запланованих на вересень-жовтень. Доступність гравця для збірної Іспанії на листопад теж викликає сумніви.

У сезоні-2023/24 Унаї взяв участь у 36 матчах Атлетіка в чемпіонаті Іспанії, пропустивши 33 голи і 18 разів зберігши свої ворота "сухими". Разом із "червоно-білими" він виграв Кубок Іспанії, хоч і не провів на полі жодної хвилини.

На Євро-2024 голкіпер допоміг збірній Іспанії здобути підсумкову звитягу. Він узяв участь у 6 з 7 матчів колективу Луїса де ла Фуенте на турнірі, пропустивши 4 голи і 2 рази зберігши свої ворота "сухими".