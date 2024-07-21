Іспанія

Француз повернеться до Європи?

Каталонська Барселона звернула увагу на 33-річного опорного півзахисника Аль-Іттіхада та збірної Франції Н'Голо Канте. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб активізував інтерес до француза після того, як він продемонстрував високий рівень гри на минулому чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.

Однак зазначається, що у керівництва саудівського клубу немає бажання відпускати Канте, тому Барселоні буде дуже складно домовитися про цей трансфер.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований 30 червня 2026 року з зарплатнею 25 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Н'Голо Канте відіграв за Аль-Іттіхад 44 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. Також на його рахунку у складі збірної Франції шість проведених зустрічей на Євро-2024 у двох з яких він визнавався найкращим гравцем матчу.