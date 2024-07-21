Іспанія

Колишній форвард Реала ставить на правого захисника.

Хоселу вважає, що Дані Карвахаль заслужив на Золотий м'яч.

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Захисник Реала цього року виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів у складі Реала, а також став чемпіоном Європи зі збірною Іспанії.

"Я завжди говорив, що він найбільше заслуговує на Золотий м'яч.

Він виграв усе, що можна, забивав голи, був важливим гравцем, став найкращим гравцем у фіналі Ліги чемпіонів. Це було б більш ніж заслужено", — заявив колишній нападник Реала, а нині гравець катарської Аль-Гарафи Хоселу.