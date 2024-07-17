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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року, а також січня, лютого, березня, квітня, травня та червня 2024 року.

P.S. Матеріал мав вийти на початку липня, але ми вирішили дочекатися закінчення Євро-2024 і Кубка Америки, щоб рейтинг був більш об'єктивним.

10. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 44

Голи: 27

Асисти: 7

Капітан Інтера провів непоганий сезон на клубному рівні, хоча останніми кількома місяцями зменшив оберти. Можливо, він би навіть не потрапив до нашого рейтингу ТОП-10, якби не перемога збірної Аргентини на Копа Америка.

Потрібно ще відзначити важливий факт: Лаутаро став найкращим бомбардиром турніру — на його рахунку 5 голів у 6 матчах.

Очевидно, що Мартінес не виграє Золотий м'яч, але перебувати серед претендентів у районі першої десятки — цілком заслуговує.

9. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 45

Голи: 38

Асисти: 6

Ерлінгу не пощастило, що він виступає за не найсильнішу національну збірну, а також те, що вона не брала участь на Євро-2024. Другий сезон норвежця в Манчестер Сіті вийшов гіршим, ніж перший, але тим не менш...

"Містяни" виграли АПЛ, дійшли до фіналу Кубка Англії і в Лізі чемпіонів вилетіли від мадридського Реала, показавши видатну гру.

До слова, Голанд — єдиний гравець у нашому рейтингу, який не брав участі на Євро або Копа Америка.

8. Ліонель Мессі

Позиція: відтягнутий нападник

Клуб: Інтер Маямі

Країна: Аргентина

Матчі: 15

Голи: 14

Асисти: 11

Ну як може бути рейтинг без Мессі? Такого не буває! Здавалося, що після Золотого м'яча торік аргентинець уже все, "зав'язав" із цим призом. А ні!

Багато авторитетних видань все ще високо оцінюють 37-річного футболіста і дають йому відносно високу позицію в боротьбі за Золотий м'яч.

Після перемоги збірної Аргентини на Копа Америка, шансів немає навіть у нас — доводиться включати Ліонеля до рейтингу.

До слова, на турнірі він відіграв 5 матчів: 1 гол і 1 результативна передача.

7. Тоні Кроос

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Німеччина

Матчі: 48

Голи: 1

Асисти: 10

Легенда, яка вже завершила кар'єру. Протягом усього сезону Кроос не був включений до нашого рейтингу жодного разу. Мабуть, це була наша помилка. Німець відіграв важливу роль у мадридському Реалі, виграв із командою Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

Далі Юліан Нагельсманн зумів умовити Крооса повернутися до збірної Німеччини на Євро-2024. 34-річний футболіст відіграв у всіх п'яти іграх, однак німці вилетіли на стадії 1/4 фіналу від майбутнього переможця — Іспанії.

Якщо б Німеччина дійшло до фіналу — Кроос точно був би в трійці. Але.

Також очевидно, що Тоні цілком міг би відіграти ще 1-2 сезони на самому високому рівні, проте він вирішив піти на піку кар'єри. І це заслуговує на повагу.

6. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: Реал (до 01.07.2024 — ПСЖ)

Країна: Франція

Матчі: 48

Голи: 44

Асисти: 10

Якщо говорити за клубний сезон — то до Мбаппе практично немає питань. Вагомий внесок у гру команди, висока результативність. Хіба що в Лізі чемпіонів можна було взяти більше ініціативи у свої ноги, і пройти Боруссію Дортмунд, вийшовши у фінал турніру.

А ось на Євро-2024 француз виглядав мляво. Можливо, через травму, отриману в першому турі — перелом носа. Як результат — довелося грати в масці.

Мбаппе забив 1 гол і віддав 2 асисти в 5 матчах. Для деяких гравців це було б досягнення, але не для Кіліана. Як підсумок, футболіст навіть потрапив до рейтингу розчарувань першості.

5. Ламін Ямал

Позиція: вінгер

Клуб: Барселона

Країна: Іспанія

Матчі: 50

Голи: 7

Асисти: 10

Ще один гравець, який потрапив до нашого рейтингу вперше. Ну а як не включити Ямала після того, як він відмінно зіграв на Євро-2024, побив низку рекордів і виграв континентальний турнір?

Багато хто досі не може повірити, що Ламіну всього 17 років. Та й День народження свій він відсвяткував лише 13 липня.

У юного вундеркінда велике майбутнє, якщо продовжить у тому ж дусі і не заважатимуть травми. Він уже заслужив побувати в номінантах на Золотий м'яч.

4. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 45

Голи: 44

Асисти: 12

От що ти будеш робити? Менше ніж за два тижні Кейну буде 31 рік, а він ще не вигравав трофеї. Іноді в спортивній кар'єрі так буває.

Якщо говорити за клубний рівень — англієць зробив усе від себе залежне, щоб Баварія виграла хоч щось. До Гаррі не можуть бути будь-які претензії, він "тягнув" команду за собою.

Якщо говорити за збірну, то десь англієць міг зіграти краще, але загалом — він став найкращим бомбардиром Євро-2024 (3 голи, нарівні з ще п'ятьма гравцями). Просто невезіння. Чергове.

За підсумками чемпіонату Європи Кейн втратив кілька позицій у нашому рейтингу.

3. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 39

Голи: 24

Асисти: 11

Якщо говорити за клубний рівень, то всі питання відпадають: Вінісіус — один із лідерів Реала, який допоміг своїй команді завоювати Лігу чемпіонів і Ла Лігу.

Якщо говорити за національну команду, то Вінісіус підвів свою країну, коли "заробив" перебір жовтих карток і, як наслідок, пропустив чвертьфінальний матч проти Уругваю. Саме після нього бразильці вирушили додому.

Копа Америка – зіграє не на руку Вінісіусу у контексті боротьби за Золотий м'яч.

2. Родрі

Позиція: опорний півзахисник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Іспанія

Матчі: 50

Голи: 9

Асисти: 14

Дуже рідко опорні півзахисники реально можуть поборотися за Золотий м'яч. Це рідкість. І Родрі — виняток з цих правил. 28-річний футболіст провів чудовий сезон на клубному рівні: 9 голів і 14 результативних передач. Повторимо: для опорного хавбека — це величезні цифри! Але навіть вони не передають внеску від гри іспанця.

Якщо говорити за збірну Іспанії, то й тут Родрі лідер, який вів команду за собою. За 6 матчів він забив один рік, а Іспанія, як ми пам'ятаємо, стала чемпіоном континентальної першості.

Родрі вперше з'явився в нашому рейтингу. І відразу 2 місце.

1. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 42

Голи: 23

Асисти: 13

Для когось це буде спірним твердженням, для когось — ні, але цього року немає очевидного претендента на Золотий м'яч. Однак нагорода є, тож, приз комусь вручать. І на наш погляд, найбільше на цю нагороду наразі заслуговує лідер мадридського Реала.

На клубному рівні англієць провів чудовий сезон, одразу ставши одним із лідерів іспанської команди.

Якщо говорити за Євро-2024 (7 матчів, 2 голи та 1 асист), то до гри Джуда є невеличкі питання. Але до кого зі збірної Англії їх немає? Можливо, лише до Джордана Пікфорда. Англія, показуючи не найвидатнішу гру, зуміла дійти до фіналу. І в цьому є заслуга Беллінгема. Можна тільки згадати його гол у падінні через себе на останніх секундах.

Два трофеї на клубному рівні, фінал континентальної першості та феноменальна гра. Зважаючи на це, ми ставимо Джуда на перше місце.

Наступний матеріал вийде 1 вересня.