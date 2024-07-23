Іспанія

Німецький спеціаліст прийняв остаточне рішення.

Захисник Барселони Іньїго Мартінес не входить у плани нового головного тренера каталонців Ганса-Дітера Фліка. Цей факт знову підтверджує Mundo Deportivo.

Зазначається, що німецький фахівець уже ухвалив остаточне рішення з приводу гравця і його майбутнього в "блауграні".

Нагадаємо, що Мартінесу 33 роки. Захисник пов'язаний контрактом із "синьо-гранатовими" ще на один сезон.

У сезоні, що минув у рамках Ла Ліги, він провів за Барселону лише 20 матчів. Протягом шести сезонів футболіст виступав за Атлетік із Більбао. Оборонець є вихованцем іншого баскського клубу — Реал Сосьєдаду.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган може переїхати до Катару.