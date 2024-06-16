Німецький захисник може продовжити кар'єру в Римі.
Матс Гуммельс, GETTY IMAGES
16 червня 2024, 17:19
Захисник Матс Гуммельс, який нещодавно оголосив про відхід з Боруссії Дортмунд, може продовжити кар'єру у Ромі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Спортивний директор римлян Флоран Гісольфі почав спілкуватися з оточенням колишнього захисника Боруссії про потенційний перехід. Сторони обговорюють контракт за схемою "2+1".
Зазначається, що 35-річний німець готовий піти на зниження зарплати.
Раніше повідомлялося, що Мілан та Ювентус хочуть підписати Гуммельса.