Італія

Німецький захисник може продовжити кар'єру в Римі.

Захисник Матс Гуммельс, який нещодавно оголосив про відхід з Боруссії Дортмунд, може продовжити кар'єру у Ромі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Спортивний директор римлян Флоран Гісольфі почав спілкуватися з оточенням колишнього захисника Боруссії про потенційний перехід. Сторони обговорюють контракт за схемою "2+1".

Зазначається, що 35-річний німець готовий піти на зниження зарплати.

Раніше повідомлялося, що Мілан та Ювентус хочуть підписати Гуммельса.