Іспанець вибув на невизначений термін через пошкодження.
Ансу Фаті, Getty Images
24 липня 2024, 17:24
Лівий вінгер Барселони Ансу Фаті вкотре зазнав травми, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Пошкодження стопи 21-річний іспанець отримав на тренуванні "блаугранас". Наразі невідомо, скільки саме може пропустити вихованець каталонців.
Історія травм Фаті:
У сезоні-2023/24 Ансу на правах оренди виступав за Брайтон. У 27 матчах (всі турніри) він відзначився 4 голами та 1 асистом.
Раніше повідомлялося, що в Барселоні все більше впевнені в швидкому приході Ніко Вільямса.