Іспанія

Іспанець вибув на невизначений термін через пошкодження.

Лівий вінгер Барселони Ансу Фаті вкотре зазнав травми, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Пошкодження стопи 21-річний іспанець отримав на тренуванні "блаугранас". Наразі невідомо, скільки саме може пропустити вихованець каталонців.

Історія травм Фаті:

У сезоні-2023/24 Ансу на правах оренди виступав за Брайтон. У 27 матчах (всі турніри) він відзначився 4 голами та 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні все більше впевнені в швидкому приході Ніко Вільямса.