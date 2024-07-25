Іспанія

Іспанець може повернутися в Європу.

Захисник саудівського Ан-Насра та збірної Іспанії Емерік Ляпорт може стати гравцем мадридського Реала. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, "королівський" клуб готовий підписати 30-річного гравця безкоштовно, після того, як Манчестер Юнайтед перехопив у "вершкових" Лені Йоро.

Повідомляється, що Ан-Наср готовий розлучитися з Емеріком, але хоче отримати за нього витрачені 27 млн. євро. Сам гравець дуже зацікавлений у цьому переході та готовий розірвати контракт із саудівським клубом заради трансферу в Реал.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.