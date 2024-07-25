Іспанія

Назріває чергова трансферна "сага".

Нападник каталонської Жирони Артем Довбик ще не погодив контракт із мадридським Атлетіко. Про це повідомляє журналіст Матео Моретто.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що клуби вже домовилися про трансфер, 27-річний українець досі не домовився про умови особистої угоди з "матрацниками".

Зазначається, що римська Рома та лондонський Вест Гем хочуть перехопити у Атлетіко українського гравця.