Назріває чергова трансферна "сага".
Довбик, getty images
25 липня 2024, 13:41
Нападник каталонської Жирони Артем Довбик ще не погодив контракт із мадридським Атлетіко. Про це повідомляє журналіст Матео Моретто.
За інформацією джерела, незважаючи на те, що клуби вже домовилися про трансфер, 27-річний українець досі не домовився про умови особистої угоди з "матрацниками".
Зазначається, що римська Рома та лондонський Вест Гем хочуть перехопити у Атлетіко українського гравця.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі за кампанію-2023/24 загалом.