Іспанія

Француз готується до старту нового сезону.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів на якій позиції буде грати Кіліана Мбаппе в мадридському клубі. Його слова наводить The Obi One Podcast.

"Іноді можна зіграти зліва, іноді можна зіграти в центрі. Мбаппе гратиме в атаці по всій ширині. Ширина поля — 68 метрів, і нам потрібно, щоб атакувальні футболісти закривали всю цю довжину.

Якщо я запитаю у вас, де Вінісіус грав у минулому сезоні, відповісти буде важко. Він грав не, як лівий вінгер. Важливий ключ до атакувальної гри — мобільність футболістів.

Я тепло привітав Мбаппе, те, як його зустріли клуб та фанати, було вражаюче. І я сказав йому відпочити, відправитися у відпустку, оскільки сезон буде дуже довгий", — заявив головний тренер "вершкових".