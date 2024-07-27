Іспанія

Черговий трансфер на перспективу від "вершкових".

Мадридський Реал близький до угоди про перехід 16-річного півзахисника аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, президент "мільйонерів" прибув до Іспанії для завершення процесу переговорів про перехід юного футболіста.

Повідомляється, що "королівський" клуб вже погодив умови особистого контракту з Мастантуоно. У разі переходу півзахисник зможе приєднатися до клубу не раніше, ніж наступного літа після досягнення вісімнадцятиріччя.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт 20 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.