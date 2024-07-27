Іспанія

Іспанський функціонер підтримав бразильського новачка Реала.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес звернувся до бразильця Ендріка під час презентації футболіста в якості гравця "королівського" клубу. Його слова наводить As.

"Дорогий Ендріку, цей момент був тим, про що ти мріяв у дитинстві. Ми щойно побачили, як цей хлопець дуже ясно дав зрозуміти, що хоче стати професіоналом і грати за нашу команду. Ти здійснив мрію всього свого життя.

Сьогодні ти тут зі своєю сім'єю і своєю дівчиною. Вони хочуть супроводжувати тебе на цьому шляху, так само, як і найкращі вболівальники світу.

Ти став однією з висхідних зірок світового футболу. Будучи єдиним, хто виграв всі титули з Палмейрас і ставши найкращим футболістом команди. Ми пишаємося тим, що вітаємо тебе в нашій великій родині", — сказав Перес.