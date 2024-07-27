Іспанія

Бразилець підписав контракт із мадридською командою.

Новачок мадридського Реала Ендрік під час свого виступу на презентації в якості гравця Королівського клубу повторив фразу Кіліана Мбаппе і Кріштіану Роналду, сказану ними під час їхнього представлення в якості гравців "вершкових".

"А тепер давайте всі прокричимо: 1, 2, 3, вперед Мадрид (1, 2, 3, Hala Madrid), — наводить слова Ендріка AS.

Гравець виступатиме в Реалі під 16-м номером. Футболіст уже пройшов медобстеження.

Зазначимо, що 18-річний Ендрік підписав контракт із Реалом цієї зими. Угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року.