Іспанія

23-річний футболіст поповнить склад каталонського клубу.

Браян Хіль найближчий сезон проведе в оренді в Жироні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, сторони погодили річну оренду 23-річного іспанця. При цьому, стверджується, що перед відходом Хіль продовжить трудовий договір із Тоттенгемом і пропише суму відступних у розмірі 15 мільйонів євро.

Зазначається, що пріоритетне право викупу Хіль буде у Жирони.

У минулому сезоні вінгер з'явився на полі в 12 матчах у всіх турнірах, але результативними діями відзначитися не зміг. Портал Transfermarkt оцінює вартість Хіля в 14 млн євро.