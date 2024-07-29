Іспанія

Іспанець виступатиме за каталонський клуб на правах оренди.

Вінгер Тоттенгема Браян Хіль перейшов у Жирону на правах оренди до кінця сезону, повідомляє пресслужба лондонського клубу.

23-річного іспанця Тоттенгем придбав у Севільї влітку 2021 року за €25 млн. У складі "шпор" він провів 43 матчі та відзначився 2 асистами.

Після переходу в Тоттенгем Хіль грав в оренді у Валенсії та Севільї.

Минулого сезону Хіль провів 11 матчів за Тоттенгем і не відзначився результативними діями.