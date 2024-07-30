Іспанія

Німецький клуб готовий відпустити іспанця за 60 мільйонів євро.

Барселона продовжує працювати над трансфером півзахисника Дані Ольмо з РБ Лейпцига.

Як повідомляє Mundo Deportivo, німецький клуб дав зрозуміти "синьо-гранатовим", що відпустить іспанця тільки за 60 мільйонів євро компенсації.

Барселона цього літа може дозволити собі лише один великий трансфер. Якщо каталонці не зможуть придбати в Атлетіка Більбао нападника Ніко Вільямса, всі сили будуть кинуті на трансфер 26-річного Ольмо.

Нагадаємо, на останньому чемпіонаті Європи Дані відзначився трьома забитими голами і допоміг збірній Іспанії завоювати золоті медалі. Ольмо є вихованцем Барселони.