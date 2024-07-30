Іспанія

Колишній гравець Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Марокканський півзахисник Соф'ян Амрабат, правами на якого володіє Фіорентина, може перебратися в іспанський чемпіонат. Про це рапортують журналісти Relevo.

Згідно з відомостями джерела, у підписанні футболіста зацікавлений мадридський Атлетіко.

Іспанський топ-клуб висловив інтерес до Амрабата і готовий придбати його за розумну суму.

Чинний контракт Соф'яна з Фіорентиною закінчується влітку наступного року.

У минулому сезоні півзахисник виступав на правах оренди за англійський Манчестер Юнайтед. Амрабат узяв участь у 30 поєдинках, не відзначившись гольовими діями.