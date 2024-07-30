Іспанія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Атлетіко звернувся до лондонського Челсі з метою провернути трансфер півзахисника Конора Галлагера.

За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, "сині" оцінюють свого вихованця в 35-40 мільйонів євро. У Галлагера залишається рік за контрактом із Челсі, тому керівництво готове відпустити футболіста зі знижкою.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне дуже хотів би бачити у своїй команді півзахисника збірної Англії.

Раніше Челсі не зміг узгодити новий контракт із 24-річним Галлагером. Конор потрапив у заявку збірної Англії на чемпіонат Європи, але головний тренер Гарет Саутгейт не випускав півзахисника в основному складі.