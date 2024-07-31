Іспанія

Гравець провів останні пів року в оренді в клубі з Андалусії.

Французький опорний півзахисник Люсьєн Агуме за свою відносно нетривалу професійну кар’єру вже встиг пограти в чималій кількості клубів.

Після трансферу до міланського Інтера влітку 2019 року із Сошо за 4,5 млн євро, закріпитись у складі "змій" 22-річний виконавець так і не зумів, тому шукав кращої долі в орендах у Спеції, Бресті та Труа.

Але останній його подібний досвід, у андалузькій Севільї минулі пів року, був чи не найближчим до успіху — 13 зіграних матчів.

Після цього Агуме повернувся до "змій" із проханням погодитись на повноцінний трансфер, а Севілья із свого боку заплатить 4 млн євро.

Ще й 50% від наступного продажу гравця перейдуть Інтеру.

Контракт уже узгоджено до 2028 року.