Іспанія

Команди видали шоу в Орландо.

Каталонська Барселона пізно вночі за європейським часом у американському місті Ордандо на Citrus Bowl провела товариський матч проти англійського Манчестер Сіті.

Це була дебютна гра "блаугранас" на чолі з Гансом-Дітером Фліком і вона вийшла напрочуд успішною.

Барса виграла перший тайм за рахунок м’ячів Пау Віктора Дельгадо та Пабло Торре, тоді як суперники знайшли відповідь тільки у вигляді гола Ніко О’Райлі.

Після перерви "містяни" зуміли перевести гру до серії пенальті, але там у них із трьох спроб Філліпса, Райта та Фатаха забив тільки останній. У каталонців Левандовські, Дарвіх, Бальде та Тоні Фернандес не схибили.

Манчестер Сіті — Барселона 2:2 (1:4 – пен.)

Голи: О’Райлі, 39, Гріліш, 60 — Дельгадо, 24, Торре, 45+2

Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 46) — Льюїс, Філліпс, Гвардіол (Дойл, 65), Вілсон-Есбранд (Мбете, 75) — О’Райлі (Сусохо, 65), Ковачич (Райт, 66) — Бобб (Гемілтон, 75), Макейті (Фатах, 66), Гріліш (Хескі, 84) —Голанд (Перроне, 46).

Барселона: Пенья (Астралага, 61) — Форт (Вальє, 46), Домінгес (Куенка, 74), Лангле (Мартінес, 74), Мартін (Бальде, 74) — Берналь (Ромеу, 74), Касадо (Г. Фернандес, 74) — Араухо (Т. Фернандес, 46), Торре (Дарвіх, 61), Роке (Жуньєнт, 46) — Дельгадо (Левандовські, 46).

Попередження: О’Райлі, Сусохо — Касадо.