Іспанія

Залишилося домовитися з "биками".

Півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо погодився на умови особистого контракту запропоновані керівництвом каталонської Барселони. Про це повідомляє Фабрціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний іспанець готовий підписати трудову угоду терміном до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що Барселона вже відправила до німецького клубу нову пропозицію по атакувальному півзахиснику, яка містить в собі 55 млн. євро + 7 млн. євро у вигляді різноманітних бонусів. Реакція РБ Лейпциг на цей "offer" поки, що невідома.

Чинний контракт іспанця з "биками" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Також на його рахунку шість матчів, три голи та дві результативні передачі на переможному для збірної Іспанії Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг відхилив першу пропозицію Барселони щодо Ольмо.