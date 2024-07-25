Іспанія

Німців не влаштувала пропозиція "Барси".

РБ Лейпциг відхилив пропозицію Барселони щодо трансферу Дані Ольмо. Про це повідомляє німецький журналіст Филипп Гінзе.

За інформацією джерела, німецький клуб відповів відмовою на пропозицію каталонців, оскільки вона не виправдала їхніх фінансових очікувань.

Керівництво "червоних биків" формує ціну на півзахисника на основі пункту відступних, який нещодавно завершив свою дію — це 60 мільйонів євро. Тим не менш клуби між собою продовжують переговори.