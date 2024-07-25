Німців не влаштувала пропозиція "Барси".
Ольмо, getty images
25 липня 2024, 14:22
РБ Лейпциг відхилив пропозицію Барселони щодо трансферу Дані Ольмо. Про це повідомляє німецький журналіст Филипп Гінзе.
За інформацією джерела, німецький клуб відповів відмовою на пропозицію каталонців, оскільки вона не виправдала їхніх фінансових очікувань.
Керівництво "червоних биків" формує ціну на півзахисника на основі пункту відступних, який нещодавно завершив свою дію — це 60 мільйонів євро. Тим не менш клуби між собою продовжують переговори.
Чинний контракт іспанця з "Биками" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Також на його рахунку шість матчів, три голи та дві результативні передачі на переможному для збірної Іспанії Євро-2024.
Раніше повідомлялося, що Барселона зробила першу офіційну пропозицію щодо трансферу Ольмо.