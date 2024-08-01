Іспанія

Гравець наразі перебуває без клубу.

Швейцарський захисник Рікардо Родрігес останні чотири роки провів у складі італійського Торіно, відігравши за цей клуб загалом 129 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.

Уже після завершення чемпіонату Європи-2024, під час якого 31-річний виконавець відіграв увесь ігровий час у складі своєї національної збірної, яка дісталась чвертьфіналу, почав шукати собі новий клуб, бо контракт із "биками" добіг до завершення.

У футболіста був варіант із міланським Інтером, проте він вирішив, що італійських пригод у Мілані та Торіно для нього вистачить.

Саме так виник шанс потрапити до севільського Бетіса, який запропонував контракт на два роки й наразі сторони наближаються до його підписання.

За минулий сезон Родрігес відіграв 37 матчів на клубному рівні, забив один гол та віддав дві гольові передачі.