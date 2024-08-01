Іспанія

Мадридський клуб претендує на Хуліана Альвареса.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес може покинути Англію і переїхати до Іспанії.

Як повідомляє газета Marca, у підписанні аргентинського футболіста зацікавлений мадридський Атлетіко.

"Матрацники" розглядають аргентинця як заміну 33-річному французькому форварду Антуану Грізманну. У Мадриді вважають, що Альварес може стати новим лідером атаки команди на довгі роки.

Ринкова вартість нападника, згідно з оцінкою порталу Transfermarkt, становить 90 мільйонів євро. Він пов'язаний контрактом із "містянами" до літа 2028 року.

У минулому сезоні АПЛ Альварес зіграв 36 поєдинків. Нападник записав на свій рахунок 11 забитих м'ячів і дев'ять гольових передач.