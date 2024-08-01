Іспанія

Нігерієць колись вважався одним з найталановитіших нападників світового футболу.

Нападник збірної Нігерії Келечі Іхеаначо став гравцем андалусійської Севільї. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Зазначається, що 27-річний гравець підписав з "нервіонцями" контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон. Футболіст приєднався до Севільї на правах вільного агента.

Останнім клубом Калечі Іхеаначо був англійський Лестер, за який він у минулому сезоні відіграв 26 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Іхеаначо є вихованцем Манчестер Сіті, в складі якого загалом провів 64 зустрічі, забив 21 гол та віддав 7 результативних передач.