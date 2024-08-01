Іспанія

"Вершкові" більше не збираються купувати нових гравців цього літа.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо нових вхідних трансферів цього літа. Його слова наводить іспанське видання Marca.

"Трансферне вікно для нас закрите. Ми придбали двох чудових виконавців.

До того ж, Вальєхо повернувся, Алаба відновлюється, а молодь, яка тренується з нами, володіє потрібними нам якостями. У цьому становищі ми перебуваємо в повному порядку. Ніхто не йде, всі хочуть залишитися", — сказав Анчелотті.