Минув рік, і все повертається на вихідні позиції.
Оріоль Ромеу, Getty Images
03 серпня 2024, 09:32
Іспанський опорний півзахисник Оріоль Ромеу влітку минулого року повернувся до каталонської Барселони із Жирони в якості трансферу за 3,4 млн євро.
Тоді в 32-річному виконавці Хаві бачив основного гравця центру поля, проте ці мрії головного тренера так і не втілились у життя.
А вже цього літа клуб очолив Ганс-Дітер Флік, у якого навіть схожих планів щодо Ромеу немає.
У підсумку, Оріоль попросив керівництво клубу відпустити його назад до Жирони на правах річної оренди.
Незабаром гравець пройде медогляд у новому-старому клубі.
У минулому сезоні Ромеу відіграв 37 матчів (1435 хвилини), віддавши один гольовий пас.