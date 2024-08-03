Іспанія

Минув рік, і все повертається на вихідні позиції.

Іспанський опорний півзахисник Оріоль Ромеу влітку минулого року повернувся до каталонської Барселони із Жирони в якості трансферу за 3,4 млн євро.

Тоді в 32-річному виконавці Хаві бачив основного гравця центру поля, проте ці мрії головного тренера так і не втілились у життя.

А вже цього літа клуб очолив Ганс-Дітер Флік, у якого навіть схожих планів щодо Ромеу немає.

У підсумку, Оріоль попросив керівництво клубу відпустити його назад до Жирони на правах річної оренди.

Незабаром гравець пройде медогляд у новому-старому клубі.

У минулому сезоні Ромеу відіграв 37 матчів (1435 хвилини), віддавши один гольовий пас.