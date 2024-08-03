Іспанія

Клуб не має наміру платити йому 20 мільйонів євро за сезон.

Клеман Ленгле точно покине Барселону.

Раніше повідомлялося, що 29-річний захисник справив хороше враження на головного тренера Ганса-Дітера Фліка і може залишитися в каталонській команді на наступний сезон.

Незважаючи на це, "блауграна" має намір отруїти гравця в інший клуб цього літа, пише AS. Головна причина — висока зарплата Лангле, француз заробляє близько 20 мільйонів євро на рік.

Наразі реалістичним є тільки варіант з відходом захисника на правах оренди. Атлетіко — один із клубів, які виявляють до нього інтерес.

У минулому сезоні Ленгле грав в оренді в Астон Віллі. Захисник провів 14 матчів в АПЛ і відзначився однією гольовою передачею.