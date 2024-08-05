Іспанія

Аргентинський фахівець не проти працювати з Жуаном.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про ситуацію з нападником команди Жуаном Фелішем. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Жуан Феліш — гравець Атлетіко Мадрид, і, поки він з нами, ми оцінюватимемо його за тим, як він працює, так само, як і всіх інших гравців команди. Він провів хороший матч за ті 45 хвилин, які йому довелося зіграти проти Гетафе. Я задоволений його діями", — сказав Сімеоне.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жуан Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше Романо повідомляв, що Феліш не буде тренуватися з Атлетіко.