Іспанія

Каталонці спробують змінити пропозицію, щоб домовитися з "биками".

Центральний півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо може стати підсиленням для каталонської Барселони цього літа, раніше погодивши з "блаугранас" умови особистого контракту.

Проте з німецьким клубом у Барси домовитися наразі не вдалося, і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо та видання Mundo Deportivo, спортивний директор іспанського клуба прибув разом із 27-річним іспанцем та його агентом до Німеччини.

Зазначається, що цей день стане вирішальним для Ольмо, оскільки в Барселоні планують змінити свою пропозицію, щоб Лейпциг погодився продати свого гравця.

Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Також на його рахунку шість матчів, три голи та дві результативні передачі на переможному для збірної Іспанії Євро-2024.