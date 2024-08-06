Захисник може повернутися до Іспанії.
Емерік Лапорт, Getty Images
06 серпня 2024, 13:52
Емерік Лапорт може перейти в Атлетіко.
Мадридський клуб шукає центрального захисника в пару до Робена Ле Нормана і цікавиться гравцем Ан-Насра, повідомив журналіст Маттео Моретто.
Сам Лапорт хоче повернутися до Іспанії цього літа і готовий погодитися на істотне зниження зарплати.
Раніше стало відомо, що в підписанні 30-річного футболіста також зацікавлений Реал.
Тим часом Лапорт за сезон провів 40 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.