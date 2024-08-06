Іспанія

Захисник може повернутися до Іспанії.

Емерік Лапорт може перейти в Атлетіко.

Мадридський клуб шукає центрального захисника в пару до Робена Ле Нормана і цікавиться гравцем Ан-Насра, повідомив журналіст Маттео Моретто.

Сам Лапорт хоче повернутися до Іспанії цього літа і готовий погодитися на істотне зниження зарплати.

Раніше стало відомо, що в підписанні 30-річного футболіста також зацікавлений Реал.

Тим часом Лапорт за сезон провів 40 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.