Іспанія

33-річний футболіст має намір залишитися в нинішній команді.

Ілкай Гюндоган не збирається йти з Барселони.

Оточення гравця повідомило про його плани спортивному директору "блауграни" Деку, пише Mundo Deportivo.

Барселона розглядає продаж Гюндогана, але агент німця, його дядько Ілхан Гюндоган, заявив керівництву, що вони не збираються слухати жодні пропозиції. Ілкаю подобається місто, він хоче домогтися успіхів у клубі з Барселони.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган цікавий клубам із Саудівської Аравії та Катару.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Барселону 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.